Россияне увеличили траты в салонах красоты на 17% за год
В феврале средний чек за услуги красоты увеличился на 17% по сравнению с 2024 годом и составил 2,3 тыс. рублей, согласно исследованию ВТБ, которое есть у Русбейс. Там отмечается, что салоны красоты и парикмахерские пользовались популярностью не только среди женщин, но и среди мужчин — последние отстали по количеству оплат лишь на 7%.
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По словам аналитиков, в феврале женщины воспользовались услугами красоты более 177 тыс. раз, а мужчины — свыше 164 тыс. Средний чек у женщин составил 2,5 тыс. рублей, тогда как у мужчин он равен 1,4 тыс. рублей.
Причина роста расходов на бьюти-услуги. «Наступил период праздников, поэтому неудивительно, что спрос на услуги в салонах красоты увеличился», — отметил глава департамента транзакционного розничного бизнеса и старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.
Статистика по регионам. Больше всего услугами красоты пользовались жители Москвы и Московской области (33% от общего количества посещений), Приволжского федерального округа (12%), Сибирского федерального округа (11%), Уральского федерального округа (9%), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%), уточнили в ВТБ.
Наименьшее количество оплат услуг красоты было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе, однако здесь средний чек оказался самым высоким — 3,1 тыс. рублей. Второе место заняла Москва с показателем 2,8 тыс. рублей, а третье — Петербург (2,3 тыс. рублей).
- В начале февраля специалисты «Яндекс Карт» выяснили, что в России количество салонов красоты увеличилось за год на 15,7%. Эксперты объяснили рост тем, что многие мастера ушли из крупных сетей и открыли свои кабинеты или арендовали места в бьюти-коворкингах.
Фото на обложке: Dmitri Disterheft / Shutterstock / FOTODOM
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