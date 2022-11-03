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Японский автомобильный бренд Infiniti объявил об уходе с российского рынка

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Японский автобренд Infiniti объявил об уходе с российского рынка. У компании не было в России своего производства, она только занималась поставками, которые приостановила еще в марте.

Японский автомобильный бренд Infiniti объявил об уходе с российского рынка

Infiniti не назвала точной даты прекращения работы в России. С российскими покупателями бренд попрощался, использовав выражение на японском – Sayonara – что на русский язык переводится как «до свидания». 

Infiniti не имеет собственного производства в России, в страну автомобили бренда поставлялись по импорту. На российском рынке представлены модели QX50, QX55 и QX80 – цена на автомобили Infiniti начинается от 4,84 млн рублей.

Infiniti приостановила поставки новых автомобилей в Россию 9 марта. В феврале 2022 года в стране было продано 262 автомобиля бренда – на 46% больше, чем за тот же месяц годом ранее. В сентябре Infiniti продала в России всего 22 автомобиля.

Infiniti входит в японский концерн Nissan Motor, продажи автомобилей бренда начались в России в 2006 году.

Фото на обложке: JHVEPhoto / Shutterstock

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