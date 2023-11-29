В России появится ассоциация информационного бизнеса, которая займется выработкой стандартов работы на рынке, взаимодействием с властями по вопросу уплаты налогов и выведению из оборота термина «инфоцыган». Членство в ассоциации платное, участие позволит повысить статус инфопредпринимателей и получить доверие клиентов.
Предприниматели в сфере информационного бизнеса создадут первую в России ассоциацию. Об этом сообщил ТАСС, детали участия в проекте указаны на его сайте.
Ассоциация будет вырабатывать стандарты работы на рынке информационного бизнеса, взаимодействовать с властями по вопросу уплаты налогов в отрасли. Также ассоциация намерена вывести из оборота термин «инфоцыган» и заменить его на «инфоскамер», сообщили организаторы.
На сайте проекта говорится, что членство в ассоциации является «проверенным механизмом повышения статуса и доверия клиентов». Ассоциация даст ее членам возможность разместить свою карточку в публикуемом в СМИ реестре инфопродуктов и набрать необходимое для участия в ежегодном рейтинге инфобизнесменов количество баллов.
Также на сайте ассоциации сказано, что ее члены смогут участвовать в ежеквартальных съездах и получать юридическую поддержку. Первый съезд ассоциации запланирован на 8 декабря.
Членство в ассоциации платное – 37,5 тыс. рублей за квартал, либо 120 тыс. рублей в год при единовременной оплате, говорится на сайте проекта.
Фото на обложке: Nikita Sursin /
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