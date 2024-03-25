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В России заработал совет по аккредитации информационных продуктов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России заработал совет по аккредитации информационных продуктов. Их будут оценивать по семи критериям, например, соответствию этическим стандартам. Аккредитованные продукты включат в публичный реестр.

В России заработал совет по аккредитации информационных продуктов
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В России начал работу совет по аккредитации информационных продуктов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на директора ассоциации информационного бизнеса Григория Аветова. 

Совет будет проводить аккредитацию инфопродуктов в соответствии с положением, которое разработала ассоциация. Оценивать продукты будут по балльной системе и семи критериям, среди которых соответствие этическим стандартам ассоциации, наличие кадровых ресурсов и специалистов.

Аккредитованные продукты попадут в специальный реестр. Нахождение в нем станет знаком качества для потребителей, отметили в ассоциации. Первый этап аккредитации должен начаться в апреле.

Фото на обложке: T3photo / Shutterstock

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