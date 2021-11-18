Почти 40% российских компаний планируют повысить бюджет на информационную безопасность

На следующий год 49% компаний планируют оставить бюджет на информационную безопасность на прежнем уровне, 39% рассчитывают увеличить его, а 12% — уменьшить.

В 2021 году 39% предприятий жаловались на нехватку бюджета на ИБ, хотя в 2019 году таких было всего 4%, а в 2018 — только 2%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «Код безопасности».

Проблемы с бюджетами респонденты объяснили тяжелым экономическим положением после пандемии COVID-19.

Руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев подтвердил, что компании испытывают сложности с финансированием ИБ.

Это, по его словам, вызывает беспокойство, потому что из-за «удаленки» организациям нужно вложиться в обеспечение безопасности новых бизнес-процессов, а они в лучшем случае сохраняли прежний уровень расходов.

При этом эксперты напомнили, что количество угроз для бизнеса в сфере информационной безопасности растет быстрее, чем уровень осознания проблем со стороны бизнеса, что сказывается на бюджетах.

Многие компании во время локдауна поняли, что существующих средств защиты недостаточно для нейтрализации актуальных угроз, а разработка качественных решений требует существенных затрат.

В целом ИБ-бюджеты растут с каждым годом, но в рамках расходов других департаментов, поэтому может сложиться впечатление, что они уменьшаются, отметил коммерческий директор «Аванпост» Александр Санин.

Руководитель службы информационной безопасности компании «Онланта» Мурад Мустафаев предположил, что объем рынка может увеличиться примерно на 20%.

Судя по данным из открытых источников, общий объем ИБ-рынка в России уже превысил 100 млрд рублей, уточнил директор департамента информационной и сетевой безопасности Step Logic Николай Забусов.

В компании «Инфосистемы Джет» полагают, что по итогам года рынок достигнет 130–160 млрд рублей, причем его темпы роста будут выше общемировых. По оценке группы компаний Angara, рынок будет на уровне порядка 130–140 млрд рублей.

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