Рынок информационной безопасности в России за год вырос на 10-15%

Рынок информационной безопасности (ИБ) в России в 2021 году увеличился на 10-15%, сообщил директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России Максим Филиппов. По его словам, усиливается тренд на импортозамещение в ИБ.

«Кибербез стал полем геополитического сражения. Российские компании ИБ подпадают под западные санкции, и одновременно с этим у нас в стране начинают запрещать использование западных средств защиты. События развиваются по этому вектору», — отметил Филиппов.

Он также отметил тренд на импортозамещение. По мнению Филиппова, он получил развитие не только для того, чтобы «оставить деньги в стране». Филиппов уверен, что мир движется по вектору противостояния, геополитическая напряженность несет в себе риски очередных секторальных санкций и ограничений на технологии для России. Поэтому нужно быть готовыми к цифровому суверенитету, считает он.

«И Россия в этом плане — уникальная страна, которая способна обеспечить фулл-стек кибербеза. Такие страны можно пересчитать по пальцам на одной руке. И это нужно отстаивать на уровне государства, что сейчас и происходит. Кроме того, это еще и возможности экспортного потенциала — мы остро чувствуем внешний запрос на цифровой суверенитет», — заявил Филиппов.

По его данным, в российской отрасли ИБ под те или иные рестрикции попали шесть компаний вместе с Positive Technologies, но компания продолжает исследования, создает новые продукты и подходы.

Еще один тренд 2021 года, который отметил директор по развитию бизнеса Positive Technologies, — востребованность киберучений, которые за истекший год сформировались в отдельное направление рынка информационной безопасности.

Также, по его словам, в отрасли усиливается тренд на кибербез уровня C-level, когда решения в области ИБ принимают первые лица компаний (C-level — должности руководителей, которые в английском языке начинаются на «Chief»). «Год-два, и кибербез появится и на этом уровне. Сегодня мы чувствуем запрос со стороны первых лиц на измеримую и понятную безопасность», — сообщил Филиппов.

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