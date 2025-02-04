Спрос на специалистов по кибербезопасности вырос на 50% за год

В России спрос на специалистов по информационной безопасности в 2024 году вырос на 17-50%, при этом количество резюме снизилось на 6%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты сервисов по поиску работы.

По данным HeadHunter, количество вакансий за 2024 год увеличилось на 17%, до 27,3 тыс. объявлений. По подсчетам SuperJob, показатель вырос на 50%, тогда как на «Хабр.Карьере» зафиксировано увеличение на 18%.

В 2022–2023 годах интерес к специалистам по кибербезопасности оставался стабильным. По информации HeadHunter, количество вакансий в этой сфере за указанный период увеличилось всего на 2,9%. В «Хабр.Карьере» подтвердили, что значительных изменений в динамике в эти годы не происходило.

При росте спроса на специалистов по информационной безопасности количество резюме снижается. На платформе SuperJob их число за год сократилось на 6%.

На этом фоне зарплаты специалистов растут. По данным калькулятора зарплат «Хабр.Карьеры», медианные зарплаты в отрасли инфобезопасности в 2024 году выросли на 17,3%, до 146 тыс. рублей. В SuperJob подсчитали, что в Москве предложения по зарплате для специалистов по инфобезопасности увеличились на 12%. Максимальный размер заработной платы для директора по информационной безопасности может достигать 1 млн рублей в месяц, в то время как медианная зарплата составляет 450 тыс. рублей.

Гендиректор эксперт-рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов в беседе с газетой подтвердил дефицит специалистов по кибербезопасности. По его словам, большинство квалифицированных профессионалов уже трудоустроены, а выпускники вузов зачастую требуют дополнительного обучения, так как их знания недостаточно глубоки.

Директор по управлению талантами ГК «Солар» Людмила Макарова заявила изданию, что недостаток кадров в области информационной безопасности является одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие отрасли. По прогнозам топ-менеджера, через три-пять лет ситуация с кадрами может стабилизироваться.

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