Холдинг InfoWatch и Наталья Касперская вышли из проекта Cezurity

Структура холдинга Натальи Касперской InfoWatch ООО «Инфовотч Управление Активами», как и она сама, больше не является владельцем долей в компании Cezurity, следует из данных ЕГРЮЛ.

Компания Cezurity, которая входила в InfoWatch, разрабатывает решения для защиты от целевых атак. Данные ЕГРЮЛ указывают, что ООО «Инфовотч Управление Активами» и Наталья Касперская вышли из ООО «Цезурити».

Компания работала в структуре InfoWatch с 2010 года, ее выручка по итогам 2020 года составила 8,9 млн, убытки оцениваются в 5,9 млн рублей. Данные за 2021 год отсутствуют. В настоящее время владельцами являются Андрей Воробьев, за ним — 77,5% компании, и Алексей Чалей, которому принадлежат 22,5%.

InfoWatch работает с 2003 года, компания была создана как «дочка» «Лаборатории Касперского», самостоятельным холдинг стал в 2007 году. InfoWatch специализируется на информационной безопасности, его владельцем является Наталья Касперская. Сейчас в холдинг входят такие бренды, как Taiga (защита мобильных устройств) и Attack Killer (защита веб-ресурсов – интернет-банкинга, торговых площадок).

На запрос RB.RU в холдинге не ответили.

Фото на обложке: Andrii Yalanskyi / Shutterstock