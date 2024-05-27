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Эксперты спрогнозировали рост рынка инфраструктурного ПО на 15% ежегодно

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Эксперты спрогнозировали рост рынка инфраструктурного ПО на 15% ежегодно. В 2023 году этот рынок вырос на 31% до 101 млрд рублей — одним из ключевых факторов, определивших динамику рынка, стало увеличение предложения российских разработок.

Эксперты спрогнозировали рост рынка инфраструктурного ПО на 15% ежегодно

Рынок инфраструктурного программного обеспечения вырос на 31% в 2023 году и составил 101 млрд рублей. Об этом говорится в результатах исследования консалтинговой компании Strategy Partners.

Общая выручка российских поставщиков увеличилась год к году на 78% до 53 млрд рублей. Доля российских поставщиков на отечественном рынке впервые превысила 50% и составила 52%, при этом в 2021 году она была на уровне 8%.

Рынок инфраструктурного ПО сохраняет потенциал рост и не достиг уровня 2020–2021 годов. Эксперты прогнозируют рост рынка на 15% ежегодно до 2030 года. Темпы роста бизнеса в этом сегменте составят до 25% год к году, а доля российских поставщиков на внутреннем рынке вырастет до 90%.

Фото на обложке: NicoElNino / Shutterstock

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