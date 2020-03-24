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Ученые создали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Российская компания PM&HM разработала ингалятор, который облегчает лечение коронавируса. Сейчас устройство проходит испытания для госрегистрации. Его стоимость составит от 3 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Ученые создали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

Ингаляторы, которые сейчас есть на рынке, подают аэрозоль в дыхательные пути независимо от их проходимости. В результате от 25% до 65% дозы лекарства оседает в верхних дыхательных путях и не попадает в очаг воспаления, говорят разработчики.

В новом устройстве аэрозоль подается непосредственно перед вдохом пациента. В итоге лекарство не оседает в дыхательных путях и эффективность лечения возрастает, отмечают в компании.

Ингалятор предназначен для комплексного лечения тяжелых заболеваний. Он может работать с разными видами препаратов, которые используют для лечения пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом. 

Сейчас устройство проходит испытания для госрегистрации. Ингаляторами планируется оснастить государственные медицинские учреждения, в том числе по программам ОМС. 

Фото: D K Grove / Shutterstock

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