Только 19% сотрудников российских компаний приходят к руководству с инициативами по улучшению рабочего процесса, показало исследование. В 69% случаев с подобными идеями приходят достаточно редко, а 12% респондентов отметили, что их работники вообще не делятся с руководством собственными решениями.

Исследование: только 19% сотрудников приходят к руководству с идеями для развития рабочего процесса