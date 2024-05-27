Исследование: только 19% сотрудников приходят к руководству с идеями для развития рабочего процесса

Только 19% сотрудников российских компаний приходят к руководству с инициативами по улучшению рабочего процесса, показало исследование. В 69% случаев с подобными идеями приходят достаточно редко, а 12% респондентов отметили, что их работники вообще не делятся с руководством собственными решениями.
В тех компаний, где сотрудники делятся своими идеями, в 76% случаев встречаются проекты, направленные на улучшение рабочего процесса. Каждая третья инициатива связана с решениями развлекательного характера, 28% идей носят образовательный характер.
Ключевым преимуществом поддержки инициатив сотрудников 78% представителей бизнеса отметили улучшение рабочей атмосферы, 72% указали на сплочение коллектива, примерно столько же — повышение мотивации сотрудников.
Исследование провел сервис для поиска работы «Работа.ру» среди 400 представителей бизнеса из всех регионов России.
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