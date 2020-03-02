Иннополис предложил стартапам льготное жилье и подписку на сериалы в обмен на переезд

Особая экономическая зона «Иннополис» в Татарстане предложила стартапам и специалистам пакет бонусов в обмен на переезд. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Иннополиса».

В пакет входят:

Низкая налоговая ставка 1% либо 5% УСН,

Льготное место в коворкинге или отдельный офис в технопарке класса А+,

Льготная аренда жилья,

Бесплатная программа акселерации в том числе и для проектов поздних стадий,

Бесплатный доступ к мобильному интернету 5G,

Бесплатная подписка на сервис сериалов и сертификаты на смузи.



Пакет вступит в силу до конца 2020 года. Часть его опций уже доступна для новых резидентов.

Налоговые ставки, которые предлагает «Иннополис», введены для IT-компаний с 28 февраля. Ставка в 1% установлена для компаний, которые платят налог от общего объема доходов. Для предпринимателей, выбравших объектом налогообложения «доходы минус расходы» ставка составит 5% (раньше ставки составляли 6% и 15%).

Налоговые льготы будут действовать до 2023 года.

Стоимость аренды квартир в «Иннополисе» начинается от 9 тысяч рублей в месяц. Квартиры оснащены необходимой мебелью и техникой, уточнили представители экономической зоны. Бесплатные стриминговые сервисы — «Нетфликс», Okko либо ivi на выбор.

Сертификаты на горячие или прохладительные напитки для новых резидентов предложит местная кофейня Cava.

Фото: Lesya Polyakova