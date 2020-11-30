В «Иннополисе» разработают систему беспилотного метро и платформу для зарядки электромобилей

«Иннополис» пополнился девятью резидентами и партнерами. Новые проекты с их участием утвердил сегодня наблюдательный совет особой экономической зоны. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Иннополиса».

Статус резидента ОЭЗ получили «РэйлНекст», «З-Сити Техно», «Зенкар», «АйТуБи». Статус партнера — «Абирой», «Русбитех-Астра», «ЛП Технологии», «Электрифлай» и «А-плюс». Компании на территории инноваций в Татарстане создадут более 250 рабочих мест. Общий объем заявленных инвестиций в разработки и инфраструктуру составляет 43 млрд рублей.

«РэйлНекст» займется разработкой комплексной системы [email protected] по беспилотному движению в метрополитене в рамках Центра компетенций по беспилотным технологиям, создаваемого компаниями «Трансмашхолдинг» и «ЛокоТех-Сигнал».

По данным разработчиков проекта, поезд в системе беспилотного метро сможет развивать скорость до 90 км/час при общем количестве подвижных составов до 40 пар в час. Разработку, испытания и опытную эксплуатацию системы планируется завершить до конца 2022 года.

Пока систему опробуют в Казани, но в перспективе беспилотное метро может быть внедрено в метрополитене других городов, где эксплуатируется подвижной состав АО «Трансмашхолдинг», подтвердили представители компании.

Разработкой единой технологической платформы для владельцев электромобилей и зарядных станций с техподдержкой займётся еще один новый партнер «Иннополиса» — компания «Электрифлай». Цель проекта – объединить зарядные станции по всей стране и создать один ключ доступа к зарядке электромобилей.

Владельцы зарядных станций смогут управлять объектом и брать деньги за оказание услуги удаленно, через облачное решение. Автовладельцы увидят все разрозненные станции в одном мобильном приложении, что избавит их от необходимости получать ключ доступа в нескольких сетях.

По другим новым резидентам и партнерам «Иннополиса» запланированы следующие проекты:

«З-Сити Техно» — строительство двух технопарков, промышленного парка и многофункциональных комплексов, в том числе развлекательных площадью 190 тыс. кв.м.;

«Зенкар» — создание приложения для автоматизации бизнес-процессов станций техобслуживания и ремонта машин (от обращения клиента до его выезда из бокса);

«АйТуБи» — разработка софта для технологического проектирования объектов нефтегазовой и нефтехимической промышленности;

«Русбитех-Астра» — доработка и расширение функционала операционной системы Astra Linux;

«Абирой» — проект облачной системы комплексного управления персоналом «Cyber Cube» (включает дистанционное обучение, социотехнические исследования, сбор и визуализацию данных);

«ЛП Технологии» — работа над платформой виртуализации и стриминга ресурсоемких приложений и игр Loudplay (с предоставлением пользователям возможности самостоятельно скачивать и запускать любые игры и приложения на сервере);

«А-плюс» — создание цифровой образовательной среды (в т.ч. для изучения родных языков, подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, проведению апелляций) и разработка ПО для дистанционного обучения.

Фото: Pixabay