Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Собака-робот, капсула здоровья, робот-собутыльник: что показали на «Иннопроме-2021»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2021». В этом году страной-партнером стала Италия – ее резиденты представили инновационный многофункциональный вертолет. А еще на выставке показали, в частности, антиковидную «капсулу здоровья» и робота-собутыльника.

Собака-робот, капсула здоровья, робот-собутыльник: что показали на «Иннопроме-2021»

Выставка открылась 5 июля и продлится до 8 июля.

Российский производитель 3Logic Group представил робота-собаку – помимо того, что с ней можно гулять по улице, она способна переносить грузы весом до 12 кг и провести визуальный обход территории.

Партнер выставки – Италия, ее резидент Leonardo представила многофункциональный вертолет, который может выполнять поисково-спасательные и медицинские функции. Это совместная разработка с российской компанией «Вертолеты России».

Разработчики из Ульяновска показала «капсулу здоровья», которую можно поставить в помещении или на улице. Это кабина с механизмом дезинфекции, за 30 секунд уничтожающим 90% вирусов и 75% микробов.

Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub. Присоединяйся!

Внимание к стенду Липецкой области привлекает робот с бокалами в манипуляторах. Он может мешать, но не взбалтывать, составить компанию самому себе или гостю стенда.

В этом году 35% участников «Иннопрома» – иностранные компании, в том числе из Японии, Германии, Венгрии.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: международная промышленная группа Ф7, Leonardo Helicopters, Telegram, 3Logic Group

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Количество россиян-банкротов выросло в два раза в 2021 году
  2. 2 Использование чужой банковской карты приравняют к тяжкому уголовному преступлению
  3. 3 Moet Hennessy временно останавливала поставки шампанского в Россию из-за ошибочной трактовки закона
  4. 4 В топе у всех поколений: названа самая популярная среди россиян социальная сеть
  5. 5 Рестораторы Москвы попросили сохранить доступ на летние веранды гостям без QR-кода
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июля 2021

Скаутинг FinTech-проектов

11 июля 2021

Акселератор Build UP

12 июля 2021

Предакселератор НТИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ