Собака-робот, капсула здоровья, робот-собутыльник: что показали на «Иннопроме-2021»

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2021». В этом году страной-партнером стала Италия – ее резиденты представили инновационный многофункциональный вертолет. А еще на выставке показали, в частности, антиковидную «капсулу здоровья» и робота-собутыльника.

Выставка открылась 5 июля и продлится до 8 июля.

Российский производитель 3Logic Group представил робота-собаку – помимо того, что с ней можно гулять по улице, она способна переносить грузы весом до 12 кг и провести визуальный обход территории.

Партнер выставки – Италия, ее резидент Leonardo представила многофункциональный вертолет, который может выполнять поисково-спасательные и медицинские функции. Это совместная разработка с российской компанией «Вертолеты России».

Разработчики из Ульяновска показала «капсулу здоровья», которую можно поставить в помещении или на улице. Это кабина с механизмом дезинфекции, за 30 секунд уничтожающим 90% вирусов и 75% микробов.

Внимание к стенду Липецкой области привлекает робот с бокалами в манипуляторах. Он может мешать, но не взбалтывать, составить компанию самому себе или гостю стенда.

В этом году 35% участников «Иннопрома» – иностранные компании, в том числе из Японии, Германии, Венгрии.

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Фото: международная промышленная группа Ф7, Leonardo Helicopters, Telegram, 3Logic Group