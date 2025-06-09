«Инносфера» инвестировала 11,4 млн рублей в B2B-сервис Supl.biz в обмен на 3,9% акций
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В рамках раунда «Инносфера» выкупила 1040 акций Supl.biz на сумму 11,4 млн рублей. Договор о стратегическом партнерстве был подписан 9 июня.
Интеграция Supl.biz и экосистемы «Инносферы» позволит усилить функционал маркетплейса для промышленных предприятий, расширив возможности поиска поставщиков, заключения сделок и управления цепочками поставок.
«На мой взгляд, сейчас крайне важно создать единую цифровую систему, которая объединила бы в себе бизнес, науку и инвестиции. Именно это стало целью интеграции «Инносферы» и Supl.biz. В этой сделке видим стратегическую поддержку развития технологий и инновационного бизнеса в России», — пояснил CEO «Инносферы» Константин Вольф.
«Партнерство Supl.biz и платформы "Инносферы" расширяет возможности наших пользователей: теперь они смогут получать комплексную поддержку в сфере внешнеэкономической деятельности, логистики и финансов», — заявил СЕО Supl.biz Евгений Дьяченко.
Supl.biz — платформа для малого и среднего бизнеса, одна из крупнейших в России по количеству оптовых заказов. Компания помогает продавать любые товары оптом, находить новых оптовых клиентов и поставщиков. В год на платформе размещается до 200 тысяч оптовых заказов на сумму до 50 млрд рублей.
«Инносфера» — маркетплейс инновационных разработок. Главная цель: организация эффективного взаимодействия между наукой и промышленностью, в том числе в таких высокотехнологичных отраслях, как робототехника и искусственный интеллект. По данным ЕГРЮЛ, у Максима Тяна и Марата Мусякаева по 28,6% в «Инносфере», у Константина Вольфа, Виктора Атмайкина и Александра Черкашина по чуть менее 14,3%.
По состоянию на май 2025 через brainbox.VC были привлечены инвестиции на сумму более 418 млн рублей. На платформе более 17 тыс. зарегистрированных пользователей.
Фото на обложке: brainbox.VC
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