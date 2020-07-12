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Ярославский бизнес-инкубатор проведет онлайн-семинар по продвижению инновационных проектов

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

22 июля Корпорация развития малого и среднего предпринимательства проведет онлайн-семинар «Инновационный проект», который будет актуален как для только планирующих воплотить инновационную идею предпринимателей, так и для тех, кто уже внедряет инновации в  работу предприятий.

Ярославский бизнес-инкубатор проведет онлайн-семинар по продвижению инновационных проектов

В ходе вебинара расскажут:

  • о возможностях системы поддержки инноваций в России;
  • как продавать свою идею;
  • как выступать перед инвесторами. 

В качестве спикеров онлайн-семинара будут привлечены эксперты, имеющие опыт работы с инновационными проектами и их сопровождения:

  • Стенько Дмитрий, соучредитель студии 3D-печати «Техно3D»;
  • Шашков Иван, основатель школы стартапов Startup Machine;
  • Петров Александр, генеральный директор компании из Рыбинска ООО «НПП Сатэк Плюс»;
  • Фридман Фаина, ведущий маркетолог проекта DIKIDI.  

Регистрация на вебинар доступна на сайте

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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