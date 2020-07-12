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Ярославский бизнес-инкубатор проведет онлайн-семинар по продвижению инновационных проектов
Новости
Юлиана Трегуб
22 июля Корпорация развития малого и среднего предпринимательства проведет онлайн-семинар «Инновационный проект», который будет актуален как для только планирующих воплотить инновационную идею предпринимателей, так и для тех, кто уже внедряет инновации в работу предприятий.
Ярославский бизнес-инкубатор проведет онлайн-семинар по продвижению инновационных проектовЮлиана Трегуб
В ходе вебинара расскажут:
- о возможностях системы поддержки инноваций в России;
- как продавать свою идею;
- как выступать перед инвесторами.
В качестве спикеров онлайн-семинара будут привлечены эксперты, имеющие опыт работы с инновационными проектами и их сопровождения:
- Стенько Дмитрий, соучредитель студии 3D-печати «Техно3D»;
- Шашков Иван, основатель школы стартапов Startup Machine;
- Петров Александр, генеральный директор компании из Рыбинска ООО «НПП Сатэк Плюс»;
- Фридман Фаина, ведущий маркетолог проекта DIKIDI.
Регистрация на вебинар доступна на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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