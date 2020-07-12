22 июля Корпорация развития малого и среднего предпринимательства проведет онлайн-семинар «Инновационный проект», который будет актуален как для только планирующих воплотить инновационную идею предпринимателей, так и для тех, кто уже внедряет инновации в работу предприятий.

Ярославский бизнес-инкубатор проведет онлайн-семинар по продвижению инновационных проектов