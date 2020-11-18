Вознаграждения за инновационные разработки и решения вырастут в три раза

Изменились правила выплаты вознаграждений за полезные служебные разработки для бизнеса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Новые размеры поощрения авторов за изобретение, полезную модель или промышленный образец указаны в постановлении, подписанном главой правительства России Михаилом Мишустиным. Изобретателю работодатели выплатят вознаграждение в размере до трёх средних зарплат.

Ранее за инновационные разработки и решения поощряли бонусом в размере одной зарплаты. Такая мера поддержки была принята в 2014 году, но потом отменена из-за пересмотра нормативных правовых актов в рамках так называемой «регуляторной гильотины».

Правила о поощрениях применяются, когда между работодателем и сотрудником не заключен соответствующий договор. В кабмине считают, что принятое решение простимулирует развитие рынка интеллектуальной собственности.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

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