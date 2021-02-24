НИУ ВШЭ запустила курс по управлению инновациями в компании

Евгения Хрисанфова
С 10 по 31 марта состоится курс НИУ ВШЭ «Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании». Программа предназначена для руководителей проектов и сотрудников, чья работа связана с внедрением инноваций. Занятия будут проходить дистанционно.
НИУ ВШЭ запустила курс по управлению инновациями в компанииЕвгения Хрисанфова
Учащиеся в теории и на практике разберут следующие темы:
- инновационная активность компании;
- открытые инновации;
- управление идеями;
- внутрикорпоративное предпринимательство и запуск продуктов;
- стратегическое управление интеллектуальной собственностью;
- технологический маркетинг;
- управление инновационными проектами и портфелем;
- решение нестандартных задач.
Автор курса — Дмитрий Огнев, старший преподаватель Кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, директор по развитию бизнеса компании «Текора», программный директор международной конференции Inno-Wave.
Подробности программы и стоимость доступны на сайте курса.
Фото на обложке: RaiDztor / Shutterstock
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