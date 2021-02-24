С 10 по 31 марта состоится курс НИУ ВШЭ «Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании». Программа предназначена для руководителей проектов и сотрудников, чья работа связана с внедрением инноваций. Занятия будут проходить дистанционно.

НИУ ВШЭ запустила курс по управлению инновациями в компании