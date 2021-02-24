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НИУ ВШЭ запустила курс по управлению инновациями в компании

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 10 по 31 марта состоится курс НИУ ВШЭ «Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании». Программа предназначена для руководителей проектов и сотрудников, чья работа связана с внедрением инноваций. Занятия будут проходить дистанционно.

НИУ ВШЭ запустила курс по управлению инновациями в компании

Учащиеся в теории и на практике разберут следующие темы:

  • инновационная активность компании;
  • открытые инновации;
  • управление идеями;
  • внутрикорпоративное предпринимательство и запуск продуктов;
  • стратегическое управление интеллектуальной собственностью;
  • технологический маркетинг;
  • управление инновационными проектами и портфелем;
  • решение нестандартных задач.

Автор курса — Дмитрий Огнев, старший преподаватель Кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, директор по развитию бизнеса компании «Текора», программный директор международной конференции Inno-Wave.

Подробности программы и стоимость доступны на сайте курса.

Фото на обложке: RaiDztor / Shutterstock

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