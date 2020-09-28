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В Москве запустили онлайн-платформу для инвесторов и технологических компаний

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В Москве запустили онлайн-платформу «Карта инновационных решений». На ней представлены технологичные продукты и сервисы, которые разработали российские компании. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. 

В Москве запустили онлайн-платформу для инвесторов и технологических компаний

Как отметили представители мэрии, предпринимателям и разработчикам проект поможет рассказать о себе, привлечь покупателей и деловых партнеров. Потенциальные инвесторы и заказчики смогут найти нужные товары или услуги. На сайте два раздела: «Я создаю инновации» и «Я ищу инновации». 

Проекты разделены на десять категорий: 

  • «Торговля и услуги»;
  • «Туризм и отдых»;
  • «ЖКХ»;
  • «Здравоохранение»;
  • «Безопасность»;
  • «Образование и кадры»;
  • «Строительство и капитальный ремонт»;
  • «Социальное обеспечение»;
  • «Экология»;
  • «Транспорт и мобильность».

В каждой категории есть фильтры, которые позволяют увидеть конкретные решения. Например, в разделе «Здравоохранение» можно выбрать фильтры «Здоровое питание», «Роботизированные системы» или «Мониторинг здоровья пациентов». У каждой инновации на портале есть краткое описание, а также контакты компании-разработчика.

Разместить информацию о своей разработке может любая российская компания. Для этого надо кликнуть на желтую кнопку «Добавить решение» в верхнем правом углу экрана. Затем во всплывающем окне нужно указать ИНН организации, название и описание решения, сферу его применения, а также сайт, где можно найти более подробные сведения. Срок обработки заявок — два рабочих дня. 

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