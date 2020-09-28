В Москве запустили онлайн-платформу для инвесторов и технологических компаний

В Москве запустили онлайн-платформу «Карта инновационных решений» . На ней представлены технологичные продукты и сервисы, которые разработали российские компании. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Как отметили представители мэрии, предпринимателям и разработчикам проект поможет рассказать о себе, привлечь покупателей и деловых партнеров. Потенциальные инвесторы и заказчики смогут найти нужные товары или услуги. На сайте два раздела: «Я создаю инновации» и «Я ищу инновации».

Проекты разделены на десять категорий:

«Торговля и услуги»;

«Туризм и отдых»;

«ЖКХ»;

«Здравоохранение»;

«Безопасность»;

«Образование и кадры»;

«Строительство и капитальный ремонт»;

«Социальное обеспечение»;

«Экология»;

«Транспорт и мобильность».

В каждой категории есть фильтры, которые позволяют увидеть конкретные решения. Например, в разделе «Здравоохранение» можно выбрать фильтры «Здоровое питание», «Роботизированные системы» или «Мониторинг здоровья пациентов». У каждой инновации на портале есть краткое описание, а также контакты компании-разработчика.

Разместить информацию о своей разработке может любая российская компания. Для этого надо кликнуть на желтую кнопку «Добавить решение» в верхнем правом углу экрана. Затем во всплывающем окне нужно указать ИНН организации, название и описание решения, сферу его применения, а также сайт, где можно найти более подробные сведения. Срок обработки заявок — два рабочих дня.