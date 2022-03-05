Стартует новый сезон ежегодного всероссийского Open Innovations Startup Tour

Startup Tour 2022 начнется в марте. За два неполных месяца команда проекта, среди которых — эксперты Фонда «Сколково» и других институтов развития, посетит 10 российских городов для того, чтобы найти и поддержать перспективные стартапы направлений: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии.

Программа Startup Tour 2022 пройдет в Саранске, Новосибирске, Хабаровске, Якутске, Иркутске, Казани, Перми, Архангельске, Ростове-на-Дону/Таганроге и Саратове. Участников ждет:

виртуальная выставка компаний;

мастер-классы и семинары;

конкурс, победители которого получат денежные призы в размере 300 тыс. рублей и возможность представить продукт на конференции Startup Village 2022.

Региональные финалы конкурса запланированы в офлайн-формате, мастер-классы и семинары пройдут онлайн, из которых слушатели узнают, как превратить научную идею в бизнес, выстроить взаимоотношения в команде или расширить свою долю рынка.

Также эксперты подробно расскажут о федеральных и региональных мерах поддержки, которые могут использовать технологические предприниматели. Бесплатный доступ к материалам получат все зарегистрированные в статусе стартапа участники.

«По итогам 2021 года региональные команды составляют почти треть от общего числа резидентов “Сколково”, а их выручка превышает пятую часть от общей выручки участников проекта. Добиться таких результатов удалось благодаря разветвленной сети центров — региональных операторов, обладающих опытом работы со стартапами с учетом специфики территорий.

Фундаментом этих достижений в том числе является наш ежегодный Startup Tour. Он помогает раскрыть потенциал технологических команд, разработки которых могут быть полезны людям в каждом отдельно взятом регионе, так и послужить на благо всей страны», — подчеркнул Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково».

Стартапы, которые пока не готовы широко заявить о себе, могут принять участие в групповой менторской сессии, получить обратную связь и предложения, которые помогут улучшить проект и адаптировать его к взаимодействию с венчурными инвесторами.

Зарегистрироваться можно в личном кабинете на сайте startup-tour.ru. Прием заявок в каждом городе завершается за две недели до мероприятия, участие бесплатное.

Фото на обложке: dotshock / Shutterstock