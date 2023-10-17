Правительство опубликовало список стран, граждане которых смогут открывать счета в России удаленно

Правительство утвердило список из 25 стран, граждане которых смогут открывать счета в России удаленно. Это Оман, Катар, Малайзия, Китай, Турция и другие. Для открытия счета в российском банке нужно будет пройти идентификацию.
Власти утвердили перечень стран, граждане которых смогут удаленно открывать счета в российских банках. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение.
В список вошли Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.
Согласно распоряжению главы правительства, банки этих стран смогут проводить идентификацию своих граждан и организаций для открытия в России банковских счетов и совершения финансовых операций.
Открыть счет можно будет только после прохождения идентификации. После этого иностранный гражданин сможет получить банковскую карту системы «Мир» и рассчитываться за товары и услуги в России.
Фото на обложке: hodim /
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