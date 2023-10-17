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Правительство опубликовало список стран, граждане которых смогут открывать счета в России удаленно

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Правительство утвердило список из 25 стран, граждане которых смогут открывать счета в России удаленно. Это Оман, Катар, Малайзия, Китай, Турция и другие. Для открытия счета в российском банке нужно будет пройти идентификацию.

Правительство опубликовало список стран, граждане которых смогут открывать счета в России удаленно

Власти утвердили перечень стран, граждане которых смогут удаленно открывать счета в российских банках. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение. 

В список вошли Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Согласно распоряжению главы правительства, банки этих стран смогут проводить идентификацию своих граждан и организаций для открытия в России банковских счетов и совершения финансовых операций.

Открыть счет можно будет только после прохождения идентификации. После этого иностранный гражданин сможет получить банковскую карту системы «Мир» и рассчитываться за товары и услуги в России.

Фото на обложке: hodim / Shutterstock

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