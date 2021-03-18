«Новая форма приземления»: эксперты оценили инициативу регистрации зарубежных IT-компаний в России

Правительство намерено обязать иностранные компании с большой аудиторией регистрировать юрлица и платить налоги в России, выяснил «КоммерсантЪ». Эксперты уверены, что этот шаг приведет к положительным результатам, например, создаст высокооплачиваемые рабочие места в стране.

Речь идет о зарубежных IT-компаниях с российской аудиторией более 100–500 тысяч пользователей. При этом зарубежным соцсетям, контентным и игровым сервисам будет доступен формат «цифрового резидентства» — дистанционная регистрация в личном кабинете ФНС.

Инициатива содержится в проекте второго пакета господдержки IT-отрасли и планируется к реализации уже в конце текущего года.

Как выяснил «КоммерсантЪ», помимо удаленной регистрации в налоговой, иностранному бизнесу будет предложено создание совместных с российскими компаниями дочерних обществ.

После принятия проекта у зарубежных сервисов будет 1 месяц на подачу регистрационной заявки. В противном случае им могут грозить санкции, пишет издание. Какие именно меры воздействия на нарушителей будут предусмотрены, пока неизвестно.

«Пример Twitter и Facebook показал, что решения суда о взыскании штрафов с них невыполнимы в принудительном порядке. Ведь имущества на территории РФ у них нет, следовательно, приставам накладывать взыскание не на что», — пояснил для RB.ru председатель комиссии Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев.

Поэтому эксперт предложил рассмотреть такие меры, как запрет на обновление и размещение приложения компании-нарушителя на маркетплейсах, запрет на хостинг сайта компании или ограничение на размещение рекламы для госорганов и компаний с госучастием. Журавлев добавил, что такие санкции должны применяться на основании решения суда и только, когда все другие способы мирного разрешения спора исчерпаны.

Он также добавил, что данная инициатива нужна, чтобы уравнять отечественные и иностранные компании перед российским законом. Сейчас зарубежные компании, работающие без представительства, не платят НДС в нашей стране.

«Схожая система электронной регистрации существует во многих странах. Поэтому с налоговой точки зрения, это вполне естественный и предсказуемый шаг», — рассказал член палаты налоговых консультантов, гендиректор компании «Управдел» Кирилл Бондаренко.

Он также отметил, что на данный момент даже российские IT-компании зачастую используют иностранные структуры для ведения бизнеса. На это же указал Журавлев, упомянув Telegram и «Яндекс», которых также коснется новый закон в случае его принятия.

По словам заместителя гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Бориса Едидина, под новые требования попадут:

интернет-компании, зарабатывающие на рекламе, например, Facebook и Google,

агрегаторы услуг, формирующие значительную выручку в России, такие как Booking и Amazon,

контентные и игровые сервисы, например, Wargaming.net и Steam,

владельцы мессенджеров, соцсетей и магазины приложений.

Большинство экспертов согласны, что инициатива вряд ли приведет к уходу крупных игроков с российского рынка. При этом, по мнению аналитиков, принятие проекта даст ряд преимуществ российской стороне. Среди них — уравнение конкуренции; упрощение процедуры решения споров; создание в России новых высокооплачиваемых рабочих мест.

«Компании, получающие любым способом преимущества от предоставления услуг российским пользователям, должны выполнять набор понятных требований, стандартных для предпринимателей ... Главное, чтобы при любой форме "приземления" был инструмент конструктивного взаимодействия компаний и государства», — резюмирует Едидин.

Напомним, что проект «цифрового резидентства» для иностранных компаний готовится по поручению Владимира Путина от 10 декабря 2020 года. В соответствии с ним правительство должно до 1 августа 2021 года подготовить «дополнительные требования к иностранным IT-компаниям, в том числе по открытию их представительств в РФ».

На данный момент в России уже действует так называемый «налог на Google». Зарубежные компании платят НДС за продажу в России электронных услуг, игр, музыкальных произведений, книг и видеопродукции.

Так, крупнейшие иностранные интернет-компаний — например, Google, Facebook, Amazon — давно зарегистрированы в личном кабинете ФНС, чтобы оплачивать НДС. Поэтому новый закон, в первую очередь, может поменять только их налоговую нагрузку. Введение нового налога для компаний, которые используют в работе данные россиян, уже обсуждалось в Правительстве в качестве меры поддержки отрасли.

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Фото: Koshiro K / Shutterstock