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Число новых регистраций в соцсети для бизнеса от «Сбера» выросло на 640% за неделю

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В «Сбере» рассказали о кратном росте аудитории собственной соцсети для бизнеса «Инсайдер». Количество новых регистраций увеличилось на 640%, а число установок приложения – в 5 раз.

Число новых регистраций в соцсети для бизнеса от «Сбера» выросло на 640% за неделю

О росте аудитории соцсети «Инсайдер» RB рассказали в пресс-службе classified-индустрии «Сбера».

За неделю с 7 по 15 марта число новых регистраций на платформе выросло на 640%, количество установок приложения «Инсайдер» увеличилось в пять раз.

Кроме того, за этот же период почти в два раза вырос объем пользовательского контента, а количество чатов в соцсети увеличилось в 2,5 раза.

Самыми активными пользователями сервиса стали работники из сфер информационных технологий, маркетинга и рекламы, HR, продаж, финансового и автомобильного секторов.

В пресс-службе возможной причиной для роста «Инсайдера» по многим показателям назвали блокировку в России соцсетей, которыми пользовались в деловых кругах.  

«В традиционных соцсетях много отвлекающего контента, а по типичному профилю сложно создать образ специалиста. Инсайдер же ориентирован исключительно на деловую коммуникацию и бизнес-развитие», – отметил директор по продукту сервиса «Инсайдер» Евгений Романов.

По своему функционалу «Инсайдер» является аналогом соцсети LinkedIn, которую заблокировали в России в 2016 году.

Сеть деловых контактов «Инсайдер» работает с 1 июля 2021 года. Приложение позволяет создавать и поддерживать личный бренд профессионалов в перспективных отраслях, выстраивать сеть контактов для нетворкинга и карьеру в ведущих компаниях России, а также находить инвесторов или бизнес-партнеров для собственных проектов.

Фото на обложке: catherineasquithgallery

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