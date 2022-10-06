Инвестгруппа «Инсайт» купила лизинговую «дочку» ушедшей из России Siemens

Инвестиционная группа «Инсайт» купила лизинговую «дочку» прекратившей работу в России Siemens. Стороны не разглашают сумму сделки, но эксперты говорят о «нескольких десятках миллиардов рублей».

Информацию о сделке изданию Frank Media подтвердили в группе «Инсайт», сведения также отражены в ЕГРЮЛ.

Инвестиционная группа «Инсайт» приобрела «Сименс Финанс», принадлежавшее прекратившей бизнес в России Siemens. Компания объявила об уходе из России и поиске покупателей на свои активы в мае 2022 года.

В текущем году лизинговая компания «Сименс Финанс» занимает 17 место по объему нового бизнеса с показателем за полугодие в 6,6 млрд рублей.

Источники издания оценили сделку в «несколько миллиардов рублей». На базе выкупленных лизинговых компаний у ушедших из России иностранных предприятий «Инсайт» планирует создать лизинговый холдинг. Группа намерена выпускать для квалифицированных инвесторов облигации по закрытой подписке.

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