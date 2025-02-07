Прокуратура проверит Wildberries из-за жалоб сотрудников на досмотры в полуголом виде

Прокуратура Московской области начала проверку компании Wildberries из-за жалоб сотрудников на досмотры в полуголом виде, сообщил «Ведомостям» начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Подмосковья Андрей Малютин.

Представитель Wildberries подтвердил, что компания «всегда сотрудничает с правоохранительными органами и окажет им необходимое содействие».

В начале января Сотрудники Wildberries логистического технопарка «Софьино» начали жаловаться на досмотры в сортировочных центрах с требованием раздеться до нижнего белья. Судя по их сообщениям в одном из отраслевых Telegram-чатов, новые правила на складе Wildberries в Московской области ввели в начале 2025 года.

Представитель объединенной компании Wildberries тогда заявил, что такие досмотры могут проводиться «с привлечением правоохранительных органов», если есть подозрения на правонарушения. Это делается для того, чтобы проконтролировать пронос запрещенных предметов на склады и сортировочные центры компании, таких как зажигалки, колюще-режущие предметы, оружие и жидкости неизвестного состава, пояснили в пресс-службе.

Сотрудники Wildberries жаловались на досмотры не впервые. В июне 2022 года Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором сотрудников склада в Подольске заставляют раздеваться. Руководство таким образом хотело бороться с воровством, сообщил канал. В июле того же года депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов направил запрос в прокуратуру с просьбой провести проверку. В декабре прокуратура Московской области, рассмотрев его обращение, признала незаконным досмотр сотрудников на складе в Подольске, как сообщал Telegram-канал «Вайлдберриз. Правда сотрудников».

Генеральному директору ООО «Вайлдберриз» Татьяне Ким и директору охранной организации было предписано устранить выявленные нарушения. Тем не менее, прокуроры пришли к выводу, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Фото на обложке: alvant / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock