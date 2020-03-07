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Сервис для страховых агентов Inssmart получил инвестиции от компании ЛАТ

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Маркетплейс для страховых агентов Inssmart привлек стратегические инвестиции от компании ЛАТ, которая оказывает услуги на автомобильном и страховом рынке. Об этом Rusbase рассказал сооснователь Inssmart Денис Мишин.

Сервис для страховых агентов Inssmart получил инвестиции от компании ЛАТ

Финансовые детали сделки стороны не раскрывают. По словам Мишина, помимо денег ЛАТ откроет для Inssmart доступ к своей базе автовладельцев и станциям техобслуживания.

По условиям сделки, по мере достижения показателей прибыли, которую от партнерства с ЛАТ будет получать Inssmart, ЛАТ будет наращивать долю в компании. Основатели при этом все равно сохранят существенные доли, отметил Мишин.  

По данным Мишина, в базе ЛАТ 400 тысяч клиентов. Inssmart рассчитывает напрямую предлагать им электронные страховые полисы и таким образом выйти на рынок В2С.

До этого Inssmart работал только в сфере B2B как площадка для страховых агентов и прочих посредников. На станциях техобслуживания ЛАТ Inssmart также займется продажей полисов и таким образом расширит сеть страховых агентов, добавил Мишин.  

Сейчас Inssmart работает только с ОСАГО, но в будущем планирует разнообразить предложение и привлечь новых партнеров-посредников из числа банков, продавцов финансовых и туристических продуктов и сетей техобслуживания.

«Мы ведем переговоры с рядом банков по интеграции нашего сервиса в их приложение, чтобы их аудитория могла покупать электронные полисы», — заявил Мишин, не уточнив, о каких банках идет речь.

Inssmart в 2018 году основали Артур Коломиец и Денис Мишин. Гендиректором компании является Коломиец. 

Денис Мишин и Артур Коломиец

Партнеры познакомились, когда вместе работали в Biglion. На старте совместного проекта они купили у сторонних разработчиков готовое решение за 600 тысяч рублей и добавили еще несколько сотен тысяч рублей на маркетинг.  

Первым крупным инвестором Inssmart стал петербургский предприниматель Дмитрий Шкляр, совладелец компании-разработчика чат-ботов LiveTex. В 2019 году Шкляр вложил в Inssmart 8 млн рублей, деньги пошли на разработку продукта и маркетинг.

По данным ЕГРЮЛ, 34% ООО «МК Групп» (юрлицо Inssmart) принадлежит Коломийцу, 29% — Мишину, 30% — Шкляру и партнерам. Еще 5% владеет технический директор Inssmart Василий Шаманский.

ЛАТ была основана в 1993 году. Компания оказывает услуги эвакуации на дороге, независимой экспертизы и оценки транспортных средств, ремонта легковых и грузовых автомобилей, а также урегулирования последствий наступления страховых случаев.

Компания работает на территории более чем 120 городов Российской Федерации.

Фото: Unsplash

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