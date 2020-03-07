Сервис для страховых агентов Inssmart получил инвестиции от компании ЛАТ

Маркетплейс для страховых агентов Inssmart привлек стратегические инвестиции от компании ЛАТ, которая оказывает услуги на автомобильном и страховом рынке. Об этом Rusbase рассказал сооснователь Inssmart Денис Мишин.

Финансовые детали сделки стороны не раскрывают. По словам Мишина, помимо денег ЛАТ откроет для Inssmart доступ к своей базе автовладельцев и станциям техобслуживания.

По условиям сделки, по мере достижения показателей прибыли, которую от партнерства с ЛАТ будет получать Inssmart, ЛАТ будет наращивать долю в компании. Основатели при этом все равно сохранят существенные доли, отметил Мишин.

По данным Мишина, в базе ЛАТ 400 тысяч клиентов. Inssmart рассчитывает напрямую предлагать им электронные страховые полисы и таким образом выйти на рынок В2С.

До этого Inssmart работал только в сфере B2B как площадка для страховых агентов и прочих посредников. На станциях техобслуживания ЛАТ Inssmart также займется продажей полисов и таким образом расширит сеть страховых агентов, добавил Мишин.

Сейчас Inssmart работает только с ОСАГО, но в будущем планирует разнообразить предложение и привлечь новых партнеров-посредников из числа банков, продавцов финансовых и туристических продуктов и сетей техобслуживания.

«Мы ведем переговоры с рядом банков по интеграции нашего сервиса в их приложение, чтобы их аудитория могла покупать электронные полисы», — заявил Мишин, не уточнив, о каких банках идет речь.

Inssmart в 2018 году основали Артур Коломиец и Денис Мишин. Гендиректором компании является Коломиец.

Денис Мишин и Артур Коломиец

Партнеры познакомились, когда вместе работали в Biglion. На старте совместного проекта они купили у сторонних разработчиков готовое решение за 600 тысяч рублей и добавили еще несколько сотен тысяч рублей на маркетинг.

Первым крупным инвестором Inssmart стал петербургский предприниматель Дмитрий Шкляр, совладелец компании-разработчика чат-ботов LiveTex. В 2019 году Шкляр вложил в Inssmart 8 млн рублей, деньги пошли на разработку продукта и маркетинг.

По данным ЕГРЮЛ, 34% ООО «МК Групп» (юрлицо Inssmart) принадлежит Коломийцу, 29% — Мишину, 30% — Шкляру и партнерам. Еще 5% владеет технический директор Inssmart Василий Шаманский.

ЛАТ была основана в 1993 году. Компания оказывает услуги эвакуации на дороге, независимой экспертизы и оценки транспортных средств, ремонта легковых и грузовых автомобилей, а также урегулирования последствий наступления страховых случаев.

Компания работает на территории более чем 120 городов Российской Федерации.

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