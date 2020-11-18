Сервис для страховых агентов Inssmart привлек инвестиции от экс-партнера Delivery Club Руслана Гафурова

Маркетплейс для работы страховых агентов Inssmart привлек инвестиции от бывшего управляющего партнера Delivery Club и сооснователя сервисов ZakaZaka, Pandao, Motify — Руслана Гафурова. Об этом Rusbase сообщил представитель Inssmart.

Финансовые детали сделки не раскрываются. Но отмечается, что предприниматель получил долю в размере 7,5% компании.

Привлеченные средства будут направлены на увеличение числа новых пользователей платформы, а также на расширение продуктовой линейки.

«C точки зрения объема рынка и потенциала роста страховой бизнес всегда был одним из самых интересных. Мне понравилось видение основателей [Inssmart], большие амбиции и сильный командный дух. Уверен, что Inssmart в ближайшем будущем займет видное место на рынке страхования», — комментирует Гафуров.

Inssmart предлагает маркетплейс страховых продуктов с возможностью сравнения цен на аналогичные услуги от разных поставщиков.

Компанию в 2018 году основали Артур Коломиец и Денис Мишин. Изначально сервис фокусировался на предоставлении страховым агентам возможности оформления полисов Е-ОСАГО. Затем на платформу были добавлены другие страховые продукты, в том числе страхование ипотеки, КАСКО и медицинское страхование на случай заболевания COVID-19.

Отмечается, что кроме классической возможности оформления заказа через личный кабинет, сервис предлагает виджет для самостоятельной покупки полиса клиентом в интерфейсе партнера.

По собственным данным, за последний год Inssmart выросла более чем в 3 раза, в том числе из-за влияния пандемии. Сегодня на маркетплейсе зарегистрировано более 15 тысяч агентов, 20% из которых оформляют полисы. В компании ожидают, что в следующем году на платформу будут добавлены новые страховые продукты, и сервис вырастет в 4 раза.

Ранее Inssmart получил инвестиции от серийного ИТ-предпринимателя Дмитрия Шкляра. В 2019 году Шкляр вложил в Inssmart 8 млн рублей, деньги пошли на разработку продукта и маркетинг.

По данным ЕГРЮЛ, 34% ООО «МК Групп» (юрлицо Inssmart) принадлежит Коломийцу, 29% — Мишину, 25% — Шкляру, 5% — техническому директору Inssmart Василию Шаманскому и 7% — Марине Лазуткиной. Гендиректором компании является Артур Коломиец.

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