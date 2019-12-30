Компания Insense провела исследование и выяснила, как изменилась аудитория Instagram в России в этом году. Так, доля молодых пользователей выросла на 13,4%. Увеличилось проникновение соцсети в регионах. Rusbase ознакомился с исследованием.

Эксперты рассказали, как изменилась аудитория Instagram в 2019 году