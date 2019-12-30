Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Эксперты рассказали, как изменилась аудитория Instagram в 2019 году

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Компания Insense провела исследование и выяснила, как изменилась аудитория Instagram в России в этом году. Так, доля молодых пользователей выросла на 13,4%. Увеличилось проникновение соцсети в регионах. Rusbase ознакомился с исследованием.

Эксперты рассказали, как изменилась аудитория Instagram в 2019 году

По сравнению с 2018 годом:

  • доля подростков снизилась на 3,7%. Эксперты связывают это с приходом родителей в соцсеть. Подростки менее активно регистрируются в Instagram, поскольку родители могут за ними наблюдать.
  • доля группы 25-34 лет увеличилась почти в два раза, до 41,4% пользователей сервиса в России. В прошлом году самой большой была группа «родителей» 35-44 года (28,5%).
  • доля аудитории 55+ упала на 1,4%, хотя в 2018 году активно росла. Исследователи связывают это с тем, что многие родители регистрировались по настоянию детей. Кроме того, Instagram скорректировал алгоритмы и теперь аудитория показывается более четко.
  • женская аудитория растет быстрее мужской (разница в росте +2 млн пользователей). Соотношение по полу почти не изменилось (43% мужчин и 57% женщин).
  • аудитория соцсети в России выросла на 9,7%.
  • активнее всего число пользователей растет в Москве. Проникновение в столице увеличилось на 22% по сравнению с 2018 годом. Instagram есть у 69% москвичей. Проникновение в Петербурге выросло на 17%. 
  •  источником роста российской аудитории Instagram остаются города-миллионники

По словам экспертов, в будущем Instagram продолжит наращивать аудиторию за счет новой функциональности, более тесной интеграции с другими сервисами и поддержки ТВ.

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

31 декабря 2019

Программа пилотирования стартапов STARTUP Borjomi

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

09 января 2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15 января 2020

Гайдаровский форум

15 января 2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

31 декабря 2019

Программа пилотирования стартапов STARTUP Borjomi

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

09.01.2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15.01.2020

Гайдаровский форум

15.01.2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

5 января — 29 февраля 2020

«Бизнес-класс»

5 — 31 января 2020

Развитие продаж для стартапа

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ