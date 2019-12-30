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Эксперты рассказали, как изменилась аудитория Instagram в 2019 году
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Анна Оленькова
Компания Insense провела исследование и выяснила, как изменилась аудитория Instagram в России в этом году. Так, доля молодых пользователей выросла на 13,4%. Увеличилось проникновение соцсети в регионах. Rusbase ознакомился с исследованием.
Эксперты рассказали, как изменилась аудитория Instagram в 2019 годуАнна Оленькова
По сравнению с 2018 годом:
- доля подростков снизилась на 3,7%. Эксперты связывают это с приходом родителей в соцсеть. Подростки менее активно регистрируются в Instagram, поскольку родители могут за ними наблюдать.
- доля группы 25-34 лет увеличилась почти в два раза, до 41,4% пользователей сервиса в России. В прошлом году самой большой была группа «родителей» 35-44 года (28,5%).
- доля аудитории 55+ упала на 1,4%, хотя в 2018 году активно росла. Исследователи связывают это с тем, что многие родители регистрировались по настоянию детей. Кроме того, Instagram скорректировал алгоритмы и теперь аудитория показывается более четко.
- женская аудитория растет быстрее мужской (разница в росте +2 млн пользователей). Соотношение по полу почти не изменилось (43% мужчин и 57% женщин).
- аудитория соцсети в России выросла на 9,7%.
- активнее всего число пользователей растет в Москве. Проникновение в столице увеличилось на 22% по сравнению с 2018 годом. Instagram есть у 69% москвичей. Проникновение в Петербурге выросло на 17%.
- источником роста российской аудитории Instagram остаются города-миллионники.
По словам экспертов, в будущем Instagram продолжит наращивать аудиторию за счет новой функциональности, более тесной интеграции с другими сервисами и поддержки ТВ.
Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock.com
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