Instagram начнет конкурировать с YouTube через рекламу в IGTV

Instagram начнет продавать рекламу во встроенном приложении для видеороликов до 60 минут IGTV. Об этом сообщает Bloomberg.

Сервис уже связался с некоторыми создателями видеороликов и попросил их принять участие в тестировании рекламы. Партнеры программы получат 55% от стоимости рекламы. По данным Bloomberg, такая же ставка и у YouTube.

Сейчас в Instagram реклама есть в формате «Истории» и в основной ленте. По данным источников издания, это приносит компании около $20 млрд ежегодно.

Instagram планирует конкурировать с YouTube за долю на быстрорастущем рынке онлайн-видео. Сам формат IGTV не так популярен в Instagram, как основная лента и «Истории».

По данным Bloomberg, выручка YouTube от продажи рекламы составила $15 млрд в прошлом году.

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