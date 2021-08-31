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Instagram обяжет пользователей указывать дни рождения

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Пользователи Instagram будут получать сообщения с просьбой указать дату своего рождения для дальнейшего использования сервиса. Требование должно улучшить персонализацию рекламы и создать функции по защите детей младше 18 лет.

Instagram обяжет пользователей указывать дни рождения

Сервис будет запрашивать дату рождения при запуске приложения и заглушке постов с информацией для взрослых. На экранах пользователей будут появляться соответствующие уведомления, сообщила Facebook в своем блоге.

В компании понимают, что многие могут неверно указать дату рождения. Для этого разработчики будут анализировать записи с поздравлениями в честь дня рождения, а также проверять достоверность информации с помощью искусственного интеллекта.

Сейчас аккаунты пользователей младше 16 лет создаются автоматически закрытыми. Кроме того, Instagram не позволяет взрослым отправлять личные сообщения детям младше 18 лет, если те подписаны на них.

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Фото: wichayada suwanachun  / Shutterstock

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