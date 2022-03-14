Instagram был единственным источником дохода для 63% российских блогеров — опрос

Instagram был единственным источником дохода для 63% блогеров. Об этом говорят результаты опроса совета блогеров при Госдуме, в котором приняли участие 55 тыс. человек.
Результаты опроса совета блогеров при Госдуме РФ публикует Forbes.
63,3% респондентов-блогеров заявили, что заблокированный в России Instagram был для них единственным источником дохода. 6 из 10 блогеров зарабатывали в этой социальной сети от 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей в месяц.
Уровень дохода снизится не только у тех блогеров, которые получают от Instagram деньги за счет рекламы, но и у self-made специалистов. Доход потеряют 35,5% репетиторов, юристов, фотографов, которые работают в России в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей, гласят результаты опроса.
Заработок потеряют также наемные сотрудники блогеров (13,5%), представители малого бизнеса (18%) и компании, которые использовали только Instagram в качестве площадки для привлечения клиентов (25%).
В опросе совета блогеров при Государственной Думе РФ приняли участие 55 тыс. человек.
Социальную сеть Instagram (входит в Meta Platforms) заблокировали в России 14 марта из-за политики относительно модерации постов, связанных с военной операцией на Украине.
Фото на обложке: Primakov /
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