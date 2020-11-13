Дизайн Instagram изменился: что нового?

Instagram впервые за несколько лет внёс изменения в дизайн своего приложения. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Редизайн коснулся прежде всего главного экрана приложения. Добавились вкладки Reels и Shop. На первой вкладке будут показываться персональные рекомендации, подборки канала @shop, видеоролики для покупок и коллекции новых продуктов.

С помощью Reels можно создавать короткие видеоролики в стиле TikTok и обмениваться ими. Есть возможность выбрать музыку для видео из каталога, создать ремиксы и мемы, использовать эффекты дополненной реальности. Вкладка даёт доступ к коллекции роликов от других пользователей.

Фото: Instagram

После редизайна также поменяли свое местоположение вкладки «Нравится» и «Создать пост». Они переместились в верхний правый угол и теперь находятся возле иконки сообщений Direct.

«Мы не воспринимаем эти изменения легкомысленно, мы давно не обновляли главный экран Instagram. Когда началась пандемия, мы увидели взрыв популярности коротких развлекательных видео в Instagram. Мы также увидели невероятное количество покупок в Интернете, при этом люди обращаются к своим любимым авторам за рекомендациями о том, что покупать», — пояснил глава Instagram Адам Моссери.

Недавно кнопка «Магазин» для быстрого доступа к каталогам компаний появилась в мессенджере WhatsApp, тоже принадлежащем Facebook, как и Instagram. Значок автоматически закреплён в чате пользователей с теми, у кого есть аккаунт в приложении WhatsApp Business с каталогом товаров или услуг.

Фото на обложке: Pixabay