Представитель Instagram Reels рассказал, как сервис будет работать в России

Сервис коротких видео Instagram Reels будет доступен в России ограниченно. Можно будет смотреть контент, но не слушать музыку из-за отсутствия прав на ее использование. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании.

«Reels недоступно в странах, где мы не обладаем правами на использование музыки. В этих странах люди смогут смотреть контент Reels, но не слушать музыку", — рассказал представитель Facebook, которой принадлежит Instagram.

Он добавил, что сервис полноценно запускается в более чем 50 странах, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и другие.

Накануне компания Facebook объявила о запуске на платформе Instagram сервиса коротких видео. Предполагается, что он может напрямую конкурировать с китайским приложением TikTok.

В июле Instagram предложила денежные стимулы популярным блогерам TikTok за переход в Reels и привлечение туда своих подписчиков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что китайская соцсеть может собирать конфиденциальные данные американцев. Вместе с тем, американский Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok.

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