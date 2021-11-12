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Instagram добавил статусы с надписями и эмодзи

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Instagram появилась новая функция – пользователи могут поставить статус с надписями и эмодзи. Компания официально не объявляла о введении функции, ей пока могут воспользоваться не все пользователи Instagram.

Instagram добавил статусы с надписями и эмодзи

Некоторые пользователи Instagram получили возможность воспользоваться новой функцией. Поставить статус можно перейдя во вкладку с личными сообщениями (директ), где возникнет диалоговое окно. Статус ограничен 32 символами.

Кроме того, к статусу можно добавить эмодзи. Представлены 4 варианта: «счастлив», «занят», «праздную», «работаю».

О введении функции в Instagram официально не объявляли. Она появилась у некоторых пользователей.

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Фото на обложке: Mehaniq / Shutterstock

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