Instagram добавил статусы с надписями и эмодзи

В Instagram появилась новая функция – пользователи могут поставить статус с надписями и эмодзи. Компания официально не объявляла о введении функции, ей пока могут воспользоваться не все пользователи Instagram.
Некоторые пользователи Instagram получили возможность воспользоваться новой функцией. Поставить статус можно перейдя во вкладку с личными сообщениями (директ), где возникнет диалоговое окно. Статус ограничен 32 символами.
Кроме того, к статусу можно добавить эмодзи. Представлены 4 варианта: «счастлив», «занят», «праздную», «работаю».
О введении функции в Instagram официально не объявляли. Она появилась у некоторых пользователей.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Mehaniq /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Предприниматели смогут создать сайт с витриной товаров или услуг на основе постов в Instagram
- 2 Нужно быстро прогреть «холодную» аудиторию? Запустите AR-маски в Instagram
- 3 Instagram Reels: какие ролики снимать бренду для продвижения
- 4 Запускать таргет в Instagram через личный кабинет в Facebook или внутри соцсети — какой вариант эффективнее?
- 5 Как увеличить выручку с помощью таргета в FB и Instagram? Кейс стоматологии
ВОЗМОЖНОСТИ
12 ноября 2021
13 ноября 2021