Как сделать лендинг в Instagram: «Тинькофф» запустил бесплатный сервис для бизнеса

«Тинькофф Бизнес» запустил бесплатный сервис для создания мини-страниц в Instagram. С его помощью предприниматели и компании смогут быстро создавать лендинги в соцсети, в том числе для увеличения продаж. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе «Тинькофф».

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать новый шаблон в конструкторе сайтов от «Тинькофф Бизнес». Он позволяет собрать в одном месте всю информацию о бизнесе в формате мини-страниц. На них можно разместить ссылки на сайт, каталог товаров, портфолио, соцсети и мессенджеры.

Также, по заявлению компании, сервис позволяет создавать неограниченное количество внутренних страниц и развить лендинг до полноценного сайта.

Кроме того, на мини-страницу можно поместить форму для приема платежей и создать интернет-магазин.

Другие возможности сервиса:

использование собственного дизайна страницы;

добавление фото и видео;

создание лендинга на собственном домене или бесплатном домене от «Тинькофф».

Поясняется, что сервис будет полезен предпринимателям, так как сейчас Instagram позволяет публиковать в профиле только одну ссылку. И этого «бывает недостаточно» для развития бизнеса.

Создание мини-страниц доступно не только клиентам «Тинькофф Бизнес». Сервисом можно воспользоваться бесплатно, подключившись к конструктору сайтов.

Конструктор сайтов для бизнеса был запущен «Тинькофф» в 2018 году. По собственным данным, на нем уже было создано порядка 80 тысяч веб-порталов. Сервис позволяет собрать сайт с помощью шаблонов или из более чем 150 отдельных блоков.

Фото: Ink Drop / Shutterstock