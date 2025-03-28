Instagram скопировал у TikTok функцию ускоренного просмотра видео
Instagram* внедрил новую функцию, заимствованную у TikTok: пользователи могут ускорять воспроизведение видео в два раза, удерживая правую или левую часть экрана, сообщает TechCrunch.
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Ускорение видео повышает вероятность того, что зритель досмотрит ролик до конца — это особенно важно для Reels, которые ориентированы на короткий развлекательный контент, отмечает издание.
TechCrunch напомнил, что TikTok, начинавший с 15-секундных роликов, постепенно увеличил лимит продолжительности видео и добавил возможность ускоренного просмотра, чтобы соответствовать привычкам аудитории. Reels в Instagram, изначально также ограниченные 15-ю секундами, теперь позволяют загружать ролики длиной до трех минут.
- Instagram увеличил максимальную продолжительность видео до трех минут в январе, до этого лимит составлял 90 секунд. Сервис принял такое решение в связи с жалобами пользователей, которые отмечали, что 90 секунд — это «слишком мало», говорил гендиректор компании Адам Моссери.
- В конце февраля осведомленный источник The Information рассказал, что Instagram планирует создать отдельное приложение для Reels, которое будет являться аналогом TikTok.
* Компания Meta и входящий в нее Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Jonas Leupe / Unsplash
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