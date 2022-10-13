Заблокированный в России Instagram стал доступен некоторым пользователям без VPN

Заблокированный в России Instagram (им владеет признанная экстремистской и запрещенной в России Meta) стал доступен для пользования части абонентов крупных операторов без VPN. Это совпало с ремонтными работами, которые проводил Главный радиочастотный центр Роскомнадзора.
Соцсеть 11 октября стала доступна для некоторых абонентов «Билайна», МТС и пользователей домашнего интернета «Ростелекома», узнала газета «Ведомости». Свободный доступ к Instagram сохранялся и 12 октября. РИА Новости 13 октября также сообщило, что Instagram могут использовать часть абонентов МТС и «Мегафона» без VPN.
В «Билайне», МТС, Tele2 и «Ростелекоме» не стали комментировать ситуацию, в «Мегафоне» отметили, что всплеска трафика в Instagram в сети не зафиксировали. При этом источник в одном из операторов связи подтвердил, что Instagram действительно стал доступен для его абонентов без VPN.
Представитель Роскомнадзора сообщил изданию со ссылкой на данные Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, что меры по ограничению доступа к указанным иностранным ресурсам «эффективно действуют на территории всех регионов страны». Вопрос о том, почему некоторые абоненты могут пользоваться заблокированным Instagram без VPN, он оставил без комментариев.
Один из источников «Ведомостей» сообщил, что «проблески» в работе Instagram наблюдаются из-за того, что подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ проводит на своем оборудовании ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) работы по фильтрации контента на сетях всех телеком-операторов. Подобные работы затрагивают и Instagram, поэтомуу некоторых пользователей соцсеть может быть доступна.
Фото на обложке: Unsplash
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