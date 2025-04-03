Инстасамка и ее супруг купили футбольный клуб «Чертаново-Медиа»

«Дарья и Олег приобрели “Чертаново-Медиа”. Сделка заключена», — рассказал агентству Столяров.

Клуб «Чертаново-Медиа» был основан в 2024 году, выступает в медийной «Т-Лиге», в Кубке надежды Медиалиги, отмечает ТАСС.

В середине марта петербургская продюсерская компания «Стриминг клаб» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Sigma Boy и Sigma. Автор песни предположил, что в будущем под товарными знаками может производиться мерч.

Фото на обложке: Инстасамка / Соцсети