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Инстасамка и ее супруг купили футбольный клуб «Чертаново-Медиа»

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) и ее супруг певец Moneyken (Олег Еропкин) приобрели футбольный клуб «Чертаново-Медиа», сообщил ТАСС директор Инстасамки Максим Столяров. Подробности сделки не сообщаются.
Инстасамка и ее супруг купили футбольный клуб «Чертаново-Медиа»
  1. Новости

«Дарья и Олег приобрели “Чертаново-Медиа”. Сделка заключена», — рассказал агентству Столяров.

Клуб «Чертаново-Медиа» был основан в 2024 году, выступает в медийной «Т-Лиге», в Кубке надежды Медиалиги, отмечает ТАСС.

В середине марта петербургская продюсерская компания «Стриминг клаб» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Sigma Boy и Sigma. Автор песни предположил, что в будущем под товарными знаками может производиться мерч.

Фото на обложке: Инстасамка / Соцсети

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