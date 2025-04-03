Инстасамка и ее супруг купили футбольный клуб «Чертаново-Медиа»
Анастасия Коссаковская
Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) и ее супруг певец Moneyken (Олег Еропкин) приобрели футбольный клуб «Чертаново-Медиа», сообщил ТАСС директор Инстасамки Максим Столяров. Подробности сделки не сообщаются.
Инстасамка и ее супруг купили футбольный клуб «Чертаново-Медиа»
https://rb.ru/news/instasamka-moneyken-football/
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«Дарья и Олег приобрели “Чертаново-Медиа”. Сделка заключена», — рассказал агентству Столяров.
Клуб «Чертаново-Медиа» был основан в 2024 году, выступает в медийной «Т-Лиге», в Кубке надежды Медиалиги, отмечает ТАСС.
В середине марта петербургская продюсерская компания «Стриминг клаб» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Sigma Boy и Sigma. Автор песни предположил, что в будущем под товарными знаками может производиться мерч.
Фото на обложке: Инстасамка / Соцсети
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