«Росбанк Страхование» и BestDoctor объединятся и будут работать под новым брендом

На рынке страхования может появиться новый игрок – «Росбанк Страхование» и BestDoctor ведут переговоры об объединении. Новая компания будет работать под новым брендом под руководством основателей BestDoctor.

О переговорах по интеграции бизнесов страховой компании BestDoctor и «Росбанк Страхование» RB.RU рассказал представитель BestDoctor. Сделка будет безденежной и планируется к закрытию после согласования регулятором.

Объединенная компания будет работать под новым брендом. Ее возглавят основатели BestDoctor Марк Саневич и Михаил Беляндинов. В предприятие войдут команды обеих компаний.

Представитель BestDoctor отметил, что по актив отдают BestDoctor – компания получит «Росбанк Страхование», а «Интеррос», владеющий «Росбанком» и его структурами, получит долю в капитале BestDoctor.

Число пользователей платформы BestDoctor насчитывает 280 тысяч человек. Клиентская база «Росбанк Страхования» составляет более 400 тысяч физических лиц.

Фото на обложке: Chand.awp / Shutterstock