Сингапурский фонд Fund4SE инвестировал $400 тысяч в российский стартап Insurion

Российский разработчик параметрических страховых продуктов Insurion привлек $400 тысяч от сингапурского фонда Fund4SE в обмен на долю в компании. Оценка Insurion после раунда достигла $6 млн.

О сделке сообщили в пресс-службе «Сбера». Fund4SE вложил в Insurion $400 тысяч и в обмен получил 6,67% доли в стартапе. Оценка Insurion по итогам сделки составила $6 млн.

Insurion разрабатывает решения параметрического страхования. Факты наступления страховых случаев определяются на основе больших данных. Страховая выплата определяется сторонами заранее, что позволяет страховщикам и страхователям не производить оценку понесенного ущерба.

«Привлеченные инвестиции будут направлены на тестирование спроса на существующие продукты на иностранных рынках, в том числе в регионе Юго-Восточной Азии, а также на разработку MVP новых продуктов», – отметил генеральный директор Insurion Артем Кокорин.

Стартап работает в сферах туризма, логистики и сельского хозяйства. По данным «Сбера», с момента основания Insurion в 2017 году решениями компании воспользовались 5 млн человек.

Insurion является выпускником акселератора Sber500 2020 года. Банк инвестировал в стартап 6 млн рублей в обмен на 5% доли. «Сбер» пользуется решениями Insurion в рамках программы «Страхование путешественников».

По актуальным данным из ЕГРЮЛ, 80% доля в ООО «Иншурион» принадлежит ее основателю и генеральному директору Артему Кокорину, 15% принадлежат Денису Быстрову, 5% – ООО «Цифровые технологии». По итогам 2020 года компания получила выручку 9,9 млн рублей при убытке в 182 тысячи рублей.

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