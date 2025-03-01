Intel откладывает строительство завода микрочипов до 2030 года
Мировой производитель микросхем Intel объявил, что отложит открытие нового завода по производству микрочипов в Огайо, которое изначально планировалось начать в этом году, до 2030 года. Производство, если проект вообще будет доведен до конца, сможет стартовать не ранее 2031 года.
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Это заявление можно считать признанием сложностей в компании, которая является ключевым элементом плана США стать мировым лидером по производству полупроводников и снизить собственную зависимость от Тайваня, считает Bloomberg.
Intel рассчитывает получить $7,9 млрд финансирования от федерального правительства в рамках закона CHIPS, но для этого необходимо реализовать хотя бы часть начальных этапов строительства, напоминает Gizmodo.
У корпорации уже есть производство чипов внутри страны, но в основном для создания собственных микросхем. Её бизнес по производству чипов для других клиентов так и не набрал обороты хотя бы отдаленно схожие с мировым лидером TSMC.
По некоторым оценкам, если Китай захватит Тайвань и перекроет доступ к TSMC, экономика США может потерять 8% ВВП и бесчисленное количество рабочих мест. И в этом контексте дополнительное собственное производство совершенно необходимо компании и стране.
О системных проблемах сигнализируют также слухи, что Intel рассматривает возможность полного разделения и продажи своего бизнеса по разработке микросхем компании Broadcom, а производственного подразделения — TSMC. До этого также мелькали новости о переговорах с Qualcomm.
В последние годы компания уволила тысячи сотрудников из-за сокращения продаж и увеличения убытков; за последние пять лет её акции упали более чем на 50%. Неясно, разрешит ли администрация Трампа тайваньской TSMC взять под контроль заводы Intel, учитывая, что это иностранная компания.
Фото на обложке: Unsplash
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