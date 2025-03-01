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Intel откладывает строительство завода микрочипов до 2030 года

Новости
Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Мировой производитель микросхем Intel объявил, что отложит открытие нового завода по производству микрочипов в Огайо, которое изначально планировалось начать в этом году, до 2030 года. Производство, если проект вообще будет доведен до конца, сможет стартовать не ранее 2031 года.

Intel откладывает строительство завода микрочипов до 2030 года
  1. Новости

Это заявление можно считать признанием сложностей в компании, которая является ключевым элементом плана США стать мировым лидером по производству полупроводников и снизить собственную зависимость от Тайваня, считает Bloomberg.

Intel рассчитывает получить $7,9 млрд финансирования от федерального правительства в рамках закона CHIPS, но для этого необходимо реализовать хотя бы часть начальных этапов строительства, напоминает Gizmodo.

У корпорации уже есть производство чипов внутри страны, но в основном для создания собственных микросхем. Её бизнес по производству чипов для других клиентов так и не набрал обороты хотя бы отдаленно схожие с мировым лидером TSMC.

По некоторым оценкам, если Китай захватит Тайвань и перекроет доступ к TSMC, экономика США может потерять 8% ВВП и бесчисленное количество рабочих мест. И в этом контексте дополнительное собственное производство совершенно необходимо компании и стране.

О системных проблемах сигнализируют также слухи, что Intel рассматривает возможность полного разделения и продажи своего бизнеса по разработке микросхем компании Broadcom, а производственного подразделения — TSMC. До этого также мелькали новости о переговорах с Qualcomm.

В последние годы компания уволила тысячи сотрудников из-за сокращения продаж и увеличения убытков; за последние пять лет её акции упали более чем на 50%. Неясно, разрешит ли администрация Трампа тайваньской TSMC взять под контроль заводы Intel, учитывая, что это иностранная компания.

Фото на обложке: Unsplash

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