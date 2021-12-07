Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Intel анонсировала публичное размещение акций подразделения беспилотных авто

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Производитель микропроцессоров Intel намерен вывести на биржу в США подразделение беспилотных автомобилей Mobileye. Размещение может произойти в 2022 году по оценке выше $50 млрд.

Intel анонсировала публичное размещение акций подразделения беспилотных авто

После IPO Intel намерена сохранить за собой контрольный пакет акций Mobileye. Производитель чипов не планирует ничего менять в структуре и руководстве разработчика, говорится в сообщении компании. 

Решение вывести Mobileye на IPO, по словам гендиректора Intel Пэта Гелсингера, было вызвано растущим интересом инвесторов к автономным транспортным средствам, пишет РБК.

Израильская Mobileye основана в 1999 году. Компания разрабатывает чипы и программное обеспечение для датчиков вождения. Intel приобрела Mobileye в 2017 году приблизительно за $15 млрд. Доходы разработчика после сделки выросли примерно в три раза.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: официальная страница Mobileye на Facebook

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Наши конкуренты теперь работают у нас в компании»: как Intel справляется с производственным кризисом
  2. 2 Видео дня: Intel запустила 1218 дронов на открытии Олимпиады
  3. 3 От Tesla до Google: 14 крупных компаний из США, основанных мигрантами
  4. 4 Успехи года: 13 побед российских стартаперов на Западе
  5. 5 Почему мы ищем именно российские стартапы

ВОЗМОЖНОСТИ

07 декабря 2021

Хакатон по медицинскому ИИ 2021

07 декабря 2021

Чемпионат по анализу данных Sibur Challenge 2021

09 декабря 2021

12|21

Все ВОЗМОЖНОСТИ