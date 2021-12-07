Intel анонсировала публичное размещение акций подразделения беспилотных авто

Производитель микропроцессоров Intel намерен вывести на биржу в США подразделение беспилотных автомобилей Mobileye. Размещение может произойти в 2022 году по оценке выше $50 млрд.
После IPO Intel намерена сохранить за собой контрольный пакет акций Mobileye. Производитель чипов не планирует ничего менять в структуре и руководстве разработчика, говорится в сообщении компании.
Решение вывести Mobileye на IPO, по словам гендиректора Intel Пэта Гелсингера, было вызвано растущим интересом инвесторов к автономным транспортным средствам, пишет РБК.
Израильская Mobileye основана в 1999 году. Компания разрабатывает чипы и программное обеспечение для датчиков вождения. Intel приобрела Mobileye в 2017 году приблизительно за $15 млрд. Доходы разработчика после сделки выросли примерно в три раза.
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Фото на обложке: официальная страница Mobileye на Facebook
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