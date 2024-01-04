Intel создает новую компанию Articul8 AI для реализации решений на базе генеративного ИИ

Компания Intel, намереваясь расширять свое присутствие на рынке генеративного искусственного интеллекта (в особенности в сфере корпоративного ПО), совместно с инвесткомпанией DigitalBridge создает новую структуру Articul8 AI (читается как Articulate AI) для реализации специализированных ИИ-продуктов для бизнеса.

Решения будущей компании создавались в рамках сотрудничества Intel с Boston Consulting Group (BCG), пишет TechCrunch. В начале мая прошлого года стартовала и стадия тестирования непосредственно на самом предприятии — в центрах обработки данных и обеспечения безопасности информации BCG.

Система генеративного ИИ, которая может считывать текст и изображения, разрабатывалась в Intel в течение двух лет, но лишь в содружестве с BCG была доработана для реального применения.

Изначально BCG была единственным поставщиком и заказчиком системы для выхода на рынок. Однако за последние несколько месяцев Intel работала над масштабированием платформы для компаний в сфере финансовых услуг, аэрокосмической, полупроводниковой, телекоммуникационной и других отраслей, где «требуются высокий уровень безопасности и специализированные знания предметной области».

«Программный продукт Articul8 на базе генеративного ИИ был создан с нуля для удовлетворения потребностей предприятий и оптимизирован с точки зрения скорости развертывания, масштабируемости, безопасности и устойчивости, включая затраты», — сообщил представитель компании в эксклюзивном комментарии для TechCrunch.

Intel будет использовать программное обеспечение Articul8 для внутренних целей, а также предлагать его конечным заказчикам в рамках совместного партнерства по выходу на рынок.

Платформа Articul8 предоставляет доступ к возможностям ИИ ради более эффективного хранения данных клиентов, обучения и аналитики в рамках периметра корпоративной безопасности. Платформа может быть развернута в облаке или в гибридном формате.

Генеральным директором новой компании станет Арун Субраманьян, ранее занимавший должность вице-президента и генерального директора Intel data center & AI group. Остальной персонал также будет собран из работников Intel, которая сохранит долю в фирме (размер активов не раскрывается). Intel и Articul8, таким образом, сохранят стратегическое партнерство.

Помимо Intel и DigitalBridge, которая торгуется на бирже и является крупным инвестором в центры обработки данных, в число инвесторов Articul8 входят Fin Capital, Mindset Ventures, Communitas Capital, GiantLeap Capital, GS Futures и Zain Group.

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