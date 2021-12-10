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Intel вручит миллион рублей за победу в чемпионате по обработке и анализу данных на площадке DS Works

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

До 24 декабря 2021 года в рамках чемпионата участникам нужно обучить нейросети с помощью инструментов для анализа информации Intel® oneAPI. Победитель получит миллион рублей.

Intel вручит миллион рублей за победу в чемпионате по обработке и анализу данных на площадке DS Works

Автор задачи — «СберМаркет», один из крупнейших онлайн-сервисов доставки продуктов. Цель — построить модель, которая предскажет, какие покупки совершит пользователь в следующем месяце. Исторические данные включают в себя информацию о покупках пользователей за последние четыре месяца.

Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться, скачать предложенные датасеты и получить условия задачи. Участники соревнований получат доступ к набору программных инструментов для ускорения машинного обучения и анализа данных Intel® oneAPI на облачной платформе ML Space. 

Затем нужно обучить модель и готовую версию загрузить обратно на платформу для проверки. Победителем станет тот, кто наиболее точно предскажет категории товаров. 

«Совсем скоро мы определим победителя первого в России чемпионата по Data Science с использованием передовых инструментов Intel oneAPI, которые позволяют ускорить работу с машинным обучением и вывести анализ и обработку данных на новый технологический уровень. 

Мы рады предложить рынку “тест-драйв” наших тулкитов в облаке и пригласить всех желающих не только провести время с пользой за их изучением, но и посоревноваться за главный приз чемпионата — миллион рублей», — отметила Наталья Макарова, директор по работе с банковским сектором Intel Russia. 

Заявки принимаются до 24 декабря. Получить более подробную информацию можно на сайте соревнования. 

Фото на обложке: Oleksii Lishchyshyn / Shutterstock

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