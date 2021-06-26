Гендиректор Intel предсказал спад глобального дефицита чипов

Генеральный директор Intel Corp. Патрик Пол Гелсинджер сказал, что нехватка полупроводников, которая отрицательно сказывается на всех отраслях — от автомобильной до бытовой электроники, достигнет дна во второй половине 2021 года, прежде чем ситуация начнет улучшаться.

«Я не думаю, что индустрия микросхем вернется к здоровой ситуации спроса и предложения до 2023 года. — сказал он в интервью Bloomberg. — Я думаю, что в самых разных отраслях ситуация все еще будет ухудшаться, прежде чем станет лучше».

Восстановление экономики на фоне пандемии вызвало всплеск спроса на компоненты, которые необходимы для всей современной электроники. Гелсинджер отметил, что ограничения и изменения в способах работы значительной части населения мира ускорили переход к цифровым системам — это ограничило способность полупроводниковой промышленности справляться с потоком заказов.

Большая часть продаж Intel, крупнейшего в мире производителя микросхем, приходится на процессоры, которые работают на персональных компьютерах и серверах, устройствах в центрах обработки данных и корпоративных сетях.

Собственные заводы помогают Intel справляться со спросом со стороны клиентов лучше других компаний, которые используют стороннее производство, сказал Гелсинджер. Однако сейчас поставки других компонентов для компьютеров сократились, отметил он.

В долгосрочной перспективе отрасль производства микросхем будет расти, считает он. В течение следующего десятилетия растущее использование микросхем, включая 5G, электромобили и расширенный искусственный интеллект, будет стимулировать высокий спрос, сказал Гелсинджер.

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Фото: Jochen Gittel / Shutterstock