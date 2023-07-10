Примотал скотчем к торсу: китайская таможня поймала контрабандиста крупной партии процессоров Intel

Китайская таможня поймала контрабандиста, который пытался незаконно провезти в страну 306 процессоров Intel, примотав их скотчем к своему торсу. Мужчину выдала «неуклюжая походка», сообщили в таможне. Контрабанда электроники в Китай изощренными способами не редкость – два месяца назад в страну попытались ввезти 70 видеокарт, спрятанных в грузе с лобстерами.
Сотрудники китайской таможни задержали мужчину, который пытался незаконно ввезти в страну 306 процессоров Intel. Чипы он упаковал в пакеты и примотал скотчем к своему торсу, сообщает China's People Daily.
Контрабандиста задержали в порту Циндао, который считается одним из основных в Китае. В таможне не уточнили марку процессоров и страну, из которой их пытались ввезти.
В соответствии с китайским законодательством, импортируемая электроника облагается налогом в 13% на добавленную стоимость.
Попытки контрабанды электроники в Китай происходят не редко. Так, в мае 2023 года в страну пытались ввезти 70 видеокарт в грузе из 280 кг лобстеров. В апреле таможенники поймали контрабандиста, который пытался ввезти 6 тыс. флеш-накопителей в раме велосипеда.
Фото на обложке: Novikov Aleksey /
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