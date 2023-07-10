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Примотал скотчем к торсу: китайская таможня поймала контрабандиста крупной партии процессоров Intel

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайская таможня поймала контрабандиста, который пытался незаконно провезти в страну 306 процессоров Intel, примотав их скотчем к своему торсу. Мужчину выдала «неуклюжая походка», сообщили в таможне. Контрабанда электроники в Китай изощренными способами не редкость – два месяца назад в страну попытались ввезти 70 видеокарт, спрятанных в грузе с лобстерами.

Примотал скотчем к торсу: китайская таможня поймала контрабандиста крупной партии процессоров Intel

Сотрудники китайской таможни задержали мужчину, который пытался незаконно ввезти в страну 306 процессоров Intel. Чипы он упаковал в пакеты и примотал скотчем к своему торсу, сообщает China's People Daily.

Контрабандиста задержали в порту Циндао, который считается одним из основных в Китае. В таможне не уточнили марку процессоров и страну, из которой их пытались ввезти. 

В соответствии с китайским законодательством, импортируемая электроника облагается налогом в 13% на добавленную стоимость.

Попытки контрабанды электроники в Китай происходят не редко. Так, в мае 2023 года в страну пытались ввезти 70 видеокарт в грузе из 280 кг лобстеров. В апреле таможенники поймали контрабандиста, который пытался ввезти 6 тыс. флеш-накопителей в раме велосипеда.

Фото на обложке: Novikov Aleksey / Shutterstock

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