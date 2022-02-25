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Intel представила новые процессоры для ультрабуков

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американский производитель Intel расширил линейку мобильных процессоров Intel Core-12 новыми моделями серий P и U. Их будут применять в следующих поколениях тонких и легких ноутбуков. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Intel представила новые процессоры для ультрабуков

Первые устройства поступят в продажу в марте, до конца 2022 года выйдет более 250 моделей от Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, LG, MSI, NEC, Samsung и других брендов.

Новые процессоры разработчики создали на базе гибридной производительной архитектуры Intel. Они сочетают в себе P и Е-ядра. Это позволяет распределить все задачи — от видеозвонков до редактирования фотографий — на нужные ядра с помощью технологии Intel Thread Director.  

                                                                                                          Intel

Чипы также оснащены интегрированной графикой Intel Iris Xe. Они поддерживают различные современные стандарты ноутбуков, включая Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 и PCIe.

В сентябре прошлого года Intel начал строительство двух новых заводов по производству полупроводниковых чипов в Аризоне. Оба они обойдутся компании в $20 млрд. Предприятия будут изготавливать чипы  для сторонних компаний.

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Фото на обложке: Sergey Kohl / Shutterstock

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