Решение не связано с финансовыми результатами: Гендиректор Intel Боб Свон уходит в отставку

Генеральный директор Intel Боб Свон уходит в отставку с 15 февраля 2021 года. Его место займет генеральный директор VMWare Пэт Гелсингер. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании.

С 2016 года Свон занимал пост финансового директора Intel. В январе 2019 года он был назначен генеральным директором. До этого момента он проработал временным гендиректором компании в течение 7 месяцев.

Отмечается, что время правления Свона Intel потерпела ряд сложностей. Летом 2020 года компания сообщила, что выпуск ее чипов последнего поколения будет отложен. В то же время микросхемы AMD уже поставлялись в ноутбуки партнеров.

Осенью Apple разорвала 15-летнее партнерство с Intel по поставкам чипов, так как стала использовать чипы собственного производства в своих компьютерах Mac.

По итогам 2020 года Intel уступила долю рынка своим конкурентам: AMD, Samsung и TSMC, пишет CNBC.

В Intel отметили, что решение об отставке Свона не связано с финансовыми результатами компании. Кроме того, ожидается, что выручка за четвертый квартал 2020 года превысит прогнозируемый уровень показателя. Также в компании заявили, что вместе со Своном Intel «добился значительного прогресса» в разработке 7-нанометровых чипов последнего поколения.

На фоне новости акции Intel подорожали на 13% до открытия торгов. Одновременно акции VMWare упали в цене почти на 5%.

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