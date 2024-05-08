Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минторг США запретил Qualcomm и Intel продавать чипы китайской Huawei

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Американский Минторг запретил китайской Huawei закупать полупроводники у компаний Qualcomm и Intel, пишет Bloomberg. Как пояснил председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, эта мера призвана предотвратить разработку в КНР передового ИИ.

Минторг США запретил Qualcomm и Intel продавать чипы китайской Huawei

Министерство торговли США отозвало лицензии, благодаря которым Intel и Qualcomm могли продавать полупроводники Huawei для ее смартфонов и ноутбуков.

По словам Маккола, отзыв лицензий «блокирует продажу любых чипов Huawei». В настоящее время обсуждается вопрос введения санкций в отношении шести компаний из КНР, которые, как полагают чиновники, могут обеспечивать Huawei чипами.

«Мы постоянно оцениваем, как наши меры контроля могут наилучшим образом защитить нашу национальную безопасность и внешнеполитические интересы, принимая во внимание постоянно меняющуюся среду угроз и технологический ландшафт», — отметили в Министерстве торговли США.

После новости об отзыве лицензии бумаги Qualcomm потеряли в цене 0,9%, они стоили $180,15 за штуку. Стоимость акций Intel не изменилась.

Как ранее заявляли в Qualcomm, сотрудничество компании с Huawei почти прекратилось и вскоре завершится окончательно.

По данным газеты, Huawei нет в списке 10 самых крупных клиентов Qualcomm и Intel.

Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

Впервые американские чиновники призвали аннулировать лицензии на продажу чипов Huawei в августе 2023 года.

Фото на обложке: Andreas Merchel / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Выбор редакции: стартапы года — 2020
  2. 2 «Наши конкуренты теперь работают у нас в компании»: как Intel справляется с производственным кризисом
  3. 3 Видео дня: Intel запустила 1218 дронов на открытии Олимпиады
  4. 4 От Tesla до Google: 14 крупных компаний из США, основанных мигрантами
  5. 5 Успехи года: 13 побед российских стартаперов на Западе
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

09 мая 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект. Челябинск

10 мая 2024

eXit 2024

13 мая 2024

Экспортеры 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ