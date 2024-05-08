Минторг США запретил Qualcomm и Intel продавать чипы китайской Huawei

Американский Минторг запретил китайской Huawei закупать полупроводники у компаний Qualcomm и Intel, пишет Bloomberg. Как пояснил председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, эта мера призвана предотвратить разработку в КНР передового ИИ.

Министерство торговли США отозвало лицензии, благодаря которым Intel и Qualcomm могли продавать полупроводники Huawei для ее смартфонов и ноутбуков.

По словам Маккола, отзыв лицензий «блокирует продажу любых чипов Huawei». В настоящее время обсуждается вопрос введения санкций в отношении шести компаний из КНР, которые, как полагают чиновники, могут обеспечивать Huawei чипами.

«Мы постоянно оцениваем, как наши меры контроля могут наилучшим образом защитить нашу национальную безопасность и внешнеполитические интересы, принимая во внимание постоянно меняющуюся среду угроз и технологический ландшафт», — отметили в Министерстве торговли США.

После новости об отзыве лицензии бумаги Qualcomm потеряли в цене 0,9%, они стоили $180,15 за штуку. Стоимость акций Intel не изменилась.

Как ранее заявляли в Qualcomm, сотрудничество компании с Huawei почти прекратилось и вскоре завершится окончательно.

По данным газеты, Huawei нет в списке 10 самых крупных клиентов Qualcomm и Intel.

Впервые американские чиновники призвали аннулировать лицензии на продажу чипов Huawei в августе 2023 года.

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