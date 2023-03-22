Глава графического направления Intel уходит из компании ради собственного стартапа

Из Intel увольняется «главный по графике» – руководитель направления развития собственных дискретных графических процессоров Раджа Кодури. За почти 6 лет работы Кодури на этом посту Intel так и не смогла составить серьезную конкуренцию Nvidia и AMD.
Об увольнении из Intel Раджа Кодури рассказал на своей странице в социальной сети.
Кодури пришел в Intel в 2017 году из AMD и занял должность главы направления развития собственных графических процессоров. Intel тогда решила стать конкурентом гигантов рынка видеокарт для геймеров Nvidia и AMD.
За почти 6 лет работы Кодури Intel так и не смогла стать серьезным игроком на рынке видеокарт – в серийных графических процессорах компании наблюдались проблемы с работой драйверов и программного обеспечения.
Кодури сообщил, что по уходу из Intel займется развитием собственного технологического стартапа в области генеративного искусственного интеллекта.
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