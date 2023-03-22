Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Глава графического направления Intel уходит из компании ради собственного стартапа

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Из Intel увольняется «главный по графике» – руководитель направления развития собственных дискретных графических процессоров Раджа Кодури. За почти 6 лет работы Кодури на этом посту Intel так и не смогла составить серьезную конкуренцию Nvidia и AMD.

Глава графического направления Intel уходит из компании ради собственного стартапа

Об увольнении из Intel Раджа Кодури рассказал на своей странице в социальной сети.

Кодури пришел в Intel в 2017 году из AMD и занял должность главы направления развития собственных графических процессоров. Intel тогда решила стать конкурентом гигантов рынка видеокарт для геймеров Nvidia и AMD.

За почти 6 лет работы Кодури Intel так и не смогла стать серьезным игроком на рынке видеокарт – в серийных графических процессорах компании наблюдались проблемы с работой драйверов и программного обеспечения.

Кодури сообщил, что по уходу из Intel займется развитием собственного технологического стартапа в области генеративного искусственного интеллекта.

Фото на обложке: tomshw.it

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Наши конкуренты теперь работают у нас в компании»: как Intel справляется с производственным кризисом
  2. 2 Видео дня: Intel запустила 1218 дронов на открытии Олимпиады
  3. 3 От Tesla до Google: 14 крупных компаний из США, основанных мигрантами
  4. 4 Успехи года: 13 побед российских стартаперов на Западе
  5. 5 Почему мы ищем именно российские стартапы
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

22 марта 2023

True Tech Hack

24 марта 2023

Всероссийский конкурс open source-проектов

26 марта 2023

MGIMO Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ